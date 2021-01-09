Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки выявлено 180 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 73 случая пришлось на областной центр. Всего с начала пандемии в регионе заболело 23 504 жителя. Также за прошедшие сутки в области умер еще один тяжелый пациент. Скончавшийся — житель Белгорода 1957 года рождения. Он проходил лечение на базе Городской больницы №2.В Белгороде с начала пандемии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 6 381 человека. В Старом Осколе за минувшие сутки число заболевших выросло на 28 человек (всего – 3 410), в Яковлевском горокруге – 18 (всего – 1017), в Белгородском и Ракитянском районах – по 15 случаев (всего соответственно 2 302 и 87