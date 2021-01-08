Кавер-группа «Полный джаз» - это детище Владимира Шестакова, которое своим выступлением покорило не только жителей Краснояружского района, группу ценят и за его пределами. Участники коллектива успешно выступают на мероприятиях разного масштаба.Кроме просмотра он-лайн яркого выступления участников этого коллектива, зрители могли поближе познакомиться с руководителем группы Владимиром Шестаковым. Музыкант рассказал о своих детских мечтах, о любимой краснояружской группе «Контур», существовавшей в те годы, когда он был еще школьником.Молодой музыкант руководит оркестром духовой и эстрадной мызыки, детским духовым оркестром «Серебрянные трубы», кавер-группой «Полный джаз», является участником вокального ансамбля «Квартал», выступает в дуэтах, также поет сольно. Музыку и творчество он считает не только призванием, но и смыслом жизни.В завершение Владимир Шестаков подвел итоги и рассказал о достижениях своих коллективов. Они неоднократно становились победителями, призерами конкурсов и фестивалей разного уровня.