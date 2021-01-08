В Волоконовском районе в поселке Пятницкое территориалное общественное самоуправление «Сказка» организовало для детей праздник, приуроченный Рождеству Христову. Празднование проходило на игровой площадке в кругу детей и жителей многоквартирных домов.На игровой площадке к ребятам вышли Дедушка Мороз со Снегурочкой. Дети дружно собрались в большой хоровод. Затем ребята приняли активное участие в подвижных конкурсах от Снегурочки.По окончании праздничной программы детям вручили новогодние подарки, а все присутствующие были приглашены к праздничному столу отведать традиционное блюдо председателя ТОС «Сказка» - вареники с вишней, а также заваренный на травах чай и наваристую кашу.