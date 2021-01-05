В регионе скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Белгородской области. Скончавшиеся — житель Белгорода 1962 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, и жительница Ракитянского района 1936 года рождения, которая проходила лечение в детской областной клинической больнице. Число жертв коронавирусной инфекции в области достигло 272 человека.За минувшие сутки выявлено еще 191 случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии число заболевших белгородцев составило 22 765 человек. На госпитализации находится 995 жителей, 126 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Отметим, что с начала января число выявленных случаев и пациентов в тяжелом состоянии неуклонно растет.Наибольшее число новых заболеваний за минувшие сутки выявлено: в Белгороде – 51 случай (всего – 6 205), в Старооскольском горокруге – 29 (2 908), в Прохоровском районе – 15 (720), в Ракитянском районе – 12 (853).