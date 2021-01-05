В рамках всероссийской новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с кадетом класса транспортной безопасности МБОУ СОШ №16 г. Белгорода поздравили пассажиров железнодорожного вокзала и аэропорта Белгорода. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили сотрудники Белгородского ЛО.Транспортные полицейские поздравили пассажиров и работников транспорта с наступившим новым 2021 годом и подарили сосновые шишки с пожеланиями, а так же вручили красочные памятки-напоминания о том, как нужно вести себя на железной дороге .Также сотрудники транспортной полиции напомнили детям и взрослым о том, что железная дорога – это зона повышенной опасности, где необходимо быть крайне внимательными и осторожными.