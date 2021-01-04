Об участии в любимом белгородцами новогоднем мероприятии – Фестивале вареников, рассказал мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в соцсети. «Фестиваль вареников в этом году прошел в онлайн-режиме. Вместе с супругой провели мастер-класс. Использовали уникальные рецепты приготовления и сюрпризы», — сообщил градоначальник.Поскольку рецептом своих вареников Юрий Галдун не поделился, интрига сохраняется. И уж если попробовать мэрские вареники не получится, то узнать их сказочный рецепт можно будет на Рождество в соцсетях и на телеканалах.