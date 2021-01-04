Жители микрорайона Ново-Дубовской Белгородского района рассказали о проблеме с водоснабжением врио главы Белгородской области Вячеславу Гладкову во время прямой линии. Они сообщили, что в домах нету напора воды, а также пожаловались на ее низкое качество. Врио губернатора пообещал заняться решением этого вопроса уже в ближайшее время: работы по бурению скважин начнутся уже в январе.До 1 июня 2021 года на водозаборе Таврово-6 и Таврово-7 появится две новых скважины. Это должно улучшить ситуацию с водоснабжением у жителей микрорайонов Таврово-7 и Ново-Дубовской. Для обеспечения стабильного напора воды также планируется построить станцию второго подъема. А для улучшения качества воды в ближайшее время поставят станцию обезжелезивания, ее строительство тоже уже начато.Всего же для полноценного водоснабжения микрорайонов потребуется водозабор из семи скважин.