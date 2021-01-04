Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе скончались еще два тяжелых пациента, зараженные коронавирусом. Всего чи сло жертв опасного вируса на 4 января составило 270 человек. Скончавшиеся — житель Белгородского района 1950 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 города Белгорода, и житель Ивнянского района 1957 года рождения, который проходил лечение в Старооскольской окружной больнице. Также за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 188 белгородцев. 988 человек находится на госпитализации, 123 - в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.Наибольшее число зараженных в Белгороде – 50 случаев (всего – 6 155), в Старооскольском городском округе – 25 (3 293) и Губкинском городском округе – 21 (1 453). Подробнее о распространении заражения по муниципалитетам Белгородской области смотрите ниже.