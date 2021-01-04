В прошлом году от Чернянского района на областной конкурс проектов сельских старост было подано 9 заявок. Три из них стали победителями: проект «Здоровое поколение» старосты села Петропавловка Лидии Ивлевой, проект «Спорт – это сила! Спорт – это жизнь!» старосты села Завалищено Любови Соболевой и проект «Отдыхаем весело» старосты хутора Раевка Анны Дегтяревой. На реализацию проектов, которые дают возможности и оздоравливаться, и отдыхать, 75% средств выделены из областного бюджета, 25% - из местного.Все работы проводились силами неравнодушных жителей территорий. Теперь как у взрослых, так и маленьких петропавловцев и завалищенцев есть возможность заниматься спортом на открытом воздухе. В их распоряжении находятся волейбольная сетка, баскетбольные щиты, футбольные ворота и разнообразные турники.А жителям хутора Раевка собраться большой дружной компанией поможет новая беседка, расположившаяся рядом с детской площадкой. Торжественное открытие объектов прошло в преддверии Нового года, что стало настоящим подарком для жителей этих сел.