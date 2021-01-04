В Краснояружском районе состоялась премьера новогодней сказки для детей «Морозко», которую показали в соцсетях. Постановка известной сказки осуществлена в современной интерпретации, она высмеивает зависимость молодежи от гаджетов, учит справедливости и человечности, заставляет по-иному взглянуть на мир.Главные роли в постановке исполнили молодые сотрудники районного Центра культурного развития. Основная часть действа была снята в ремесленном парке Слобожанщины в селе Колотиловка. Вместе с героями сказки зрители окунулись в мир волшебства и чуда, в котором добро всегда побеждает.