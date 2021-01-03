Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе окончалось две тяжелых пациентки, заразившиеся коронавирусом. Всего за прошедший день выявлено 185 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число заразившихся с начала пандемии составило 22 386 человек.Скончавшиеся – жительница Губкинского городского округа 1972 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице и жительница Вейделевского района 1967 года рождения, которая проходила лечение на базе городской больницы №2 Белгорода.Всего по состоянию на 3 января на госпитализации находится 951 житель области, 124 – подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние медики квалифицируют, как тяжелое.Наибольшее число зараженных за минувшие сутки пришлось на Белгород – 77 случаев (всего 6 078), Белгородский район – 27 (2 201), Старооскольский горокруг – 15 (3 278),Прохоровский район – 12 (708), Губкинский горокруг – 10 )1 443). Есть заражения и в других муниципалитетах области.