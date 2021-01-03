Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает знакомиться с муниципалитетами региона. Во время поездки в Корочанский район он уделил внимание проблемам по водоснабжению и водоотведению. Такие услуги для корочанцев оказывает производственное подразделение «Корочанского района» филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал», сообщает пресс-служба губернатора правительства области. Вячеслав Гладков пообещал на строительство новых очистных большей мощности выделить 100 миллионов рублей.Вячеслав Гладков побывал на очистных сооружении, которые были построены в 2007 году в селе Бехтеевка. Сейчас количество стоков поступающих на эти очистные сооружения от населения и с производственных предприятий значительно превышают заложенную проектную мощность в 1800 м3/сутки. Это привело к большому физическому износу. Встал вопрос о строительстве новых очистных сооружений производительностью 2500 м3/сутки.Врио губернатора отметил, что на сегодняшний день завершается разработка проектно-сметной документации. В частности, от сказал:-Очистные сооружения в плане этого года у нас есть. Выделяем 100 миллионов рублей и заключаем двухлетний контракт, при этом первый этап работ в этом году будет завершен.Также в ходе своей рабочей поездки Вячеслав Гладков побывал сел Заячье и Погореловка, куда его пригласили семьи, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Он ознакомился с работой торгово-развлекательного центра «Карнавал» в городе Короча, который был введен в эксплуатацию осенью 2019 года, посетил Центральную районную больницу, сельскохозяйственный техникум, а также побывал на молочно-товарном комплексе «Ромашка» группы компаний «Зеленая Долина» в селе Мазикино Корочанского района.