Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 194 новых заболевания, 81 – в областном центре, 4 тяжелых пациента скончались. Скончавшиеся — мужчина и женщина из Белгорода 1946 и 1951 годов рождения, проходившие лечение в городской больнице №2. Также среди умерших – житель Губкинского городского округа 1946 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1953 года рождения. Оба проходили лечение в Старооскольской окружной больнице. Всего на 2 января число жертв коронавируса в области составило 266 человек.С начала пандемии коронавирусом заболел 22 201 житель области. На госпитализации находится 919 человек, 125 – подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число заболевших после Белгорода: Старооскольский городской округ – 29 случаев (всего – 3 249), Губкинский городской округ – 22 (1 421), Белгородский район – 19 (2 182).