Отличный подарок получили жители Шебекинского городского округа накануне Нового года. Сотрудники управления физической культуры и спорта администрации округа провели работы по заливке хоккейной площадки на территории «Нежеголь-Парка». Теперь там можно будет покататься на коньках с друзьями и всей семьей.Хоккейная площадка установлена в парке - это общественное пространство за Центром культурного развития. Если погода не подведет, то жители Шебекино смогут отлично провести свой досуг на новогодне-рождественских каникулах.