Только в октябре 2020 года белгородским автомобилистам-нарушителям, старающихся обойти систему контроля парковок, было направлено больше 13 тысяч писем с информацией о штрафах. Систему пытаются наладить не один год. накануне Нового года предпринята очередная попытка – в «Белгородском парковочном пространстве» сменился руководитель. Директором стал Александр Агарков, которые работал на различных должностях в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и мэрии Белгорода. Белгородцам Александр Агарков больше запомнился в тот пери од, когда департамент городского хозяйства.Напомним, что мэр Юрий Галдун неоднократно подчеркивал, что предприятие убыточно из-за низкой собираемости штрафов за неправильную парковку.