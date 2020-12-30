Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии число заболевших составило 21 631 человек. К сожалению, на 5 пациентов увеличилось и число умерших от заражения COVID-19, оно достигло 252 человек.Скончавшиеся — житель Белгорода 1963 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1944 года рождения, оба проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода, а также житель Белгорода 1938 года рождения, проходивший лечение в областной инфекционной больнице.Еще два скончавшихся — мужчина и женщина из Старооскольского городского округа 1940 и 1939 годов рождения, которые проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.На госпитализации находится 877 человек, из них 116 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число новых случаев заражения за минувшие сутки пришлось на Белгород – 57 (всего 5 830), Старооскольский горокруг – 27 (3 185) и Ракитянский район – 15 (816). Подробнее с распространением коронавирусной инфекцией в регионе можно познакомиться ниже.