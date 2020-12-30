Сообщение о том, что в Белгороде пропал 14-летний мальчик, поступило в первый отдел полиции вечером 29 декабря от его родителей. Они сообщил, что сын, взял ледянку, отправился около 18 часов погулять. Выйдя во двор, мама не обнаружила подростка и обратилась за помощью к правоохранителям.Участковым уполномоченным удалось разыскать юношу. Его обнаружили 30 декабря возле одного из торговых центров на Харгоре. Сейчас полицейские и Следственный комитет разбираются в причинах ухода мальчика. В пресс-службе УМВД области сообщили, что, по предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. В ближайшее время ребенка передадут родителям.