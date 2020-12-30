Сотрудники первого отдела полиции разыскивают пропавшего в Белгороде 14-летнего мальчика. Сообщается, что Сергей Стрелкин вечером 29 декабря взял ледянку, ушел гулять и не вернулся домой. Парень был одет в темно-зеленую куртку, резиновые зимние черные сапоги, черную шапку и черные варежки. Помимо сотрудников полиции, мальчика ищут активисты регионального отряда «Лиза Алерт». Обстоятельства его исчезновения также выясняют сотрудники Следственного комитета.Рост мальчика примерно 155 сантиметров. У него темно-русые прямые волосы и серые глаза. Всех, кому что-либо известно о подростке, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 54-90-60,32-22-02 или 02.