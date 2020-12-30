Очередная попытка незаконно попасть с территории Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска была пресечена пограничниками 26 декабря текущего года. Вблизи населенного пунктаСтарый Хутор Волоконовского района Белгородской области пограничники совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина Украины 1998 года рождения. В этот же день вблизи населенного пункта Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской области пограничники задержали еще одного гражданина Украины 1981 года рождения, который, так же, как и нарушитель в первом случае, незаконно пересек государственную границу из Украины в Россию.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщает пресс – служба Пограничного управления.Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам Пограничного управления: -тел (4722) 50-85-15, 8(4722)31-61-23.