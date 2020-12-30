Врио губернатора Белгородской области считает, что средства нужно направлять на меры, которые будут помогать бороться со смертностью при тяжелых ДТП. Так, Вячеслав Гладков предложил в 2021 году установить барьерные ограждения на дорогах, чтобы авто не вылетало на встречную полосу. Всего за 5 лет в области запланировали построить 102 километров барьеров, потратив при этом 520 миллионов рублей. Также хотят добавить освещение и пешеходные светофоры.В 2021 году на освещение дорог заложено 250 миллионов рублей. Запланировано и строительство пешеходных светофоров на больших 4-полосных трассах. В уходящем году в области появилось 9 таких светофоров, в 2021-м хотят добавить еще 32. Также подумали и о тротуарах вдоль дорог. На их обустройство запланировано потратить 70 миллионов рублей