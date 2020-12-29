Как сообщили в областном штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе, за минувшие сутки В Белгородской области выявлено 182 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 21 444 белгородца. За два прошедших дня от заражения опасным вирусом скончалось 7 человек, общее число жертв COVID-19 в области достигло 247 человек.Скончавшиеся — житель Белгородского района 1926 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1941 года рождения и житель Губкинского городского округа 1983 года рождения. Все трое проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода.Среди умерших от заражения — жительница Новооскольского городского округа 1979 года рождения, проходившая лечение в Новооскольской ЦРБ и жительницы Старооскольского городского округа 1938 и 1964 годов рождения, с также житель Губкинского городского округа 1959 года рождения. Они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.