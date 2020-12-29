Энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» подсветили аллею в парке Победы в Белгороде. Аллея из 70 световых шаров стала подарком «Россети Центр» горожанам к Новому году. Праздничное настроение создали украшенные красочной иллюминацией деревья на набережной реки Везёлки.Белгородские энергетики ежегодно участвуют в подключении праздничной иллюминации на улицах городов и поселков региона. Только в областном центре они обеспечивают электроснабжение 350 световых конструкций и иллюминационных установок, и порядка 1500 единиц статодинамического оборудования.