Зимняя рыбалка на водоемах области любима рыбаками ничуть не меньше, чем летняя. Чтобы в пылу азарта рыбаки не забывали про здравый смысл и не подвергали свою жизнь и здоровье опасности, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области провели сегодня очередной рейд на Белгородском водохранилище.Отмечалось, что а сегодняшний день в Белгородской области на водохранилищах толщина льда составляет от 10 до 20 сантиметров, на реках – от 0 до 15 сантиметров, на закрытых прудах – от 10 до 20 сантиметров.Любителям подледного лова перед рыбалкой рекомендуют обязательно оставить информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Особое внимание нужно уделить средствам спасения, при себе рекомендуют иметь два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки эти соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. В случае же, если рыболов провалился под лед, он при помощи этих приспособлений, с силой втыкая их в лед, может самостоятельно выбраться из полыньи. Также рыбак должен надеть спасательный жилет.Следует помнить и о том, что лед на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Тонкий лед находится у берегов, в местах слияния рек и их впадения в озеро, около вмерзших предметов. Опасность также представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда и припорошены снегом.