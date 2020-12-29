Житель Новооскольского района Белгородской области, чтобы выехать за границу. оплатил задолженность по кредиту. Долг мужчины по кредитам составил более 90 тысяч рублей.Добровольно и в установленный срок требования исполнительных документов должник не выполнил. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, обратил взыскание на заработную плату, на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также ограничил должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации.Выяснилось, что мужчина запланировал на новогодние праздники отправиться в Турции. И чтобы улететь на отдых должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю и оплатил имеющуюся задолженность в общей сумме более 97 тысяч рублей, включая исполнительский сбор.