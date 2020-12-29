Белгородские медики готовы к праздничному периоду, заявила замгубернатора Наталия Зубарева. Так, пересмотрена маршрутизация пациентов не только инфекционного профиля, но и хирургического, терапевтического. В областие определены ургентные площадки на праздничные дни и проверена техническая готовность скорой помощи и реанимационного оборудования в больницах. В каждой медицинской организации есть запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов до конца января.Наталия Зубарева отметила, что дальше регион будет ждать поставки медикаментов по вновь заключенным контрактам с поставщиками. При этом подчеркнула, что проблем с поставками лекарств в аптеки и их режимом работы также не будет.Но вот белгородцы в соцсетях пишут, что цефтриаксона как не было так и нет и достать его можно, только по блату.