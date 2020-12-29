Департамент здравоохранения Белгородской области призывает жителей региона ограничить себя выпивке и еде на новогодние праздники. С соответствующим заявлением к жителям обратилась замгубернатора Белгородской области по вопросам здравоохранения Наталия Зубарева. Также она настоятельно рекомендуют сократить на праздниках походы в гости. Наталия Зубарева, в частности, сказала:- Крайне необходимо, чтобы люди снизили потребление жирного и спиртного. Это поспособствует снижению случаев обострений хронических заболеваний и сбережет таким образом медицинских работников, которые за 10 месяцев очень устали. Дополнительная нагрузка в праздничные и постпраздничные дни для них будет весьма некстати.