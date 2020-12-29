За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области 25 раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В двух случаях спасателям пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент.Так, 25 декабря в 17 часов 50 минут поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Терновка Яковлевского городского округа. Там произошло столкновение автомобилей «Audi A4» и «ВАЗ-2106». Прибывший дежурный караул пожарно-спасательной части №36 обнаружил, что водитель машины «ВАЗ-2106» оказался заблокирован в покореженном автомобиле. Сотрудники пожарно-спасательной части произвели извлечение пострадавшего из поврежденного транспортного средства с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали водителя медикам. К сожалению, в последствие от полученных травм водитель 1957 года рождения скончался. В результате ДТП также пострадали водитель и пассажир автомобиля «Audi A4», оба были доставлены в медицинские учреждения.27 декабря в 17 часов 43 минуты поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Крым - Ивня - Ракитное» Ракитянскогорайона. Произошло столкновение автомобиля «Ауди-80» и автобуса «ПАЗ-32053».В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «АУДИ-80». Прибывшие к месту дорожно-транспортного происшествия сотрудники пожарно-спасательной части № 33 обнаружили, что одного из пассажиров зажало в поврежденной машине. И здесь также пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В результате ДТП оба пострадавших пассажира были доставлены в Центральную районную больницу.