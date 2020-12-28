На очередном брифинге заместитель губернатора по здравоохранению Наталия Зубарева рассказала, что на массовую вакцинацию в области зарегистрировалось уже более 400 человек. Это так называемые первоочередники – сотрудники соцзащиты, детских садов, школ и силовики. При этом чиновник подчеркнула, что все центры вакцинации в регионе завершили работу, поступившая вакцина использована на 100%. Теперь область ждет поступления новой партии.Отметим, что на сайте департамента здравоохранения продолжается прием заявок от добровольцев на массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции.По словам замгубернатора, по факту поступления вакцины муниципалитеты на уровне своих медицинских организаций будут работать с добровольцами: проводить осмотры и принимать решения о вакцинации. Если никаких медицинских противопоказаний не будет обнаружено, то их также начнут вакцинировать