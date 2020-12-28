За прошедшую неделю взрывотехниками отделения взрывотехнических работ поисково-спасательной службы Белгородской области было изъято и ликвидировано 11 снарядов времен Великой Отечественной войны, среди них гранаты, миномётные мины и артиллерийские снаряды. Опасные находки были найдены очевидцами в Прохоровском и Ракитянском районе, а также в Яковлевском городском округе.Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается: прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать подозрительный предмет с места на место; наносить удары закапывать в землю или бросать в водоем; предпринимать попытки к разборке или распиливанию; бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.При обнаружении опасной находки необходимо немедленно сообщить о ней по телефону «112». При проведении земляных работ – прекратить всякую деятельность; установить предупредительные знаки на месте обнаружения предмета, используя подручные материалы.