В Грайворонском округе в хуторе Тополи на Доброивановской сельской территории состоялось открытие обелиска Памяти и сквера Победы. На обелиске Памяти высечены 157 имен наших земляков - жителей хутора Тополи, участников Великой Отечественной войны, которые погибли и похоронены в разных регионах России, в странах ближнего и дальнего Зарубежья, пропавшие без вести и умершие в мирное время.Благодаря инициативе жителей, проект «Память нужна живым» стал победителем второго конкурса 2020 года Фонда Президентских грантов и получил поддержку в сумме 499810 рублей.В реализации проекта принимали участие многие – администрация городского округа, спонсоры, просто неравнодушные жители. Теперь в Грайворонском городском округе создано еще одно место памяти.Все присутствующие почтили память всех участников Великой Отечественной войны Минутой молчания, члены исторического поискового Клуба «Грайворонский рубеж» салютовали выстрелами. Далее все жители и гости возложили цветы к обелиску Памяти.