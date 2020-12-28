Приятные сюрпризы ожидали бывших работников комбината: ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. В течение двух дней добровольцы программы «Откликнись!» компании «Металлоинвест» посетили 119 адресов, чтобы поздравить с наступающим праздником наших героев.- Мы не перестаем чтить подвиг героев, подаривших нам победу в Великой Отечественной войне. Особенно приятно это делать в год её 75-летия, - прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Поэтому каждый наш ветеран получит к Новому году продуктовый набор, чтобы встретить в кругу семьи этот любимый всеми праздник.