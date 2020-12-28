За уклонение от родительских обязанностей жителя Ивнянского района Белгородской области привлекли к административной ответственности и назначили отработать 150 часов обязательных работ. Безответственный родитель не оплачивал алименты на содержание собственной дочери, участия в воспитании девочки не принимал, официально нигде не работал. Общая сумма, которую отец задолжал дочери, превысила 667 тыс. рублей.Так как должник бездействовал, исполнять решение суда не желал, судебный пристав в отношении должника составил протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Материалы дела были переданы в суд, который признал должника виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов.Если отец не начнет исполнять свои родительские обязанности, его ждет привлечение к уголовной ответственности.