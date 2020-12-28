Пожилым людям Тишанского поселения Волоконовского района были вручены памятные сувениры – чашки для чая. А любители здорового образа жизни получили палочки для скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба администрации Волоконовского района.Так что в новогодне-рождественские праздники старики не остались без внимания и подарков. Часть палочек была передана в офис семейного врача для лечебной физической культуры пожилых людей.Реализация акции «От всего сердца» на территории Волоконовского района стала возможна благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.