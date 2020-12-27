Староста Стрелецкого сельского поселения Александр Рогозин стал одним из победителей ежегодного областного конкурса проектов старост сельских населенных пунктов в Белгородской области в 2020 году. Ему глава поселения Игорь Черников вручил гармонь. «Проект «Играй, гармонь любимая!» особенно актуален для Стрелецкого поселения: при населении 11000 человек отсутствие Дома культуры очень ощутимо.Дети и жители старшего возраста особенно сильно нуждаются в центре культурного притяжения. Грант, полученный на реализацию проекта, составил 46560 рублей. Староста и его гармонь принимают участие в каждом мероприятии поселенческого масштаба, в районных мероприятиях, поздравляют пожилых людей с юбилеями и днями рождениями.В рамках проекта запланировано проведение 15 мероприятий с охватом участников не меньше 1500 человек с привлечением коллектива «Стрелецкое раздолье, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.