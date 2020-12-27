На 204 тысячи рублей пополнили казну жители области, которые проигнорировали закон о тишине. Всего таких оказалось 65 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Так, с октября было составлено 293 протоколов по факту нарушения закона о тишине. При этом административные комиссии рассмотрели 94 дела. 29 белгородцев получили предупреждения, а еще 65 заплатили штрафы.Напомним, что протоколы составляли представители полиции, которым частично делегировали такие полномочия в сентябре. Соглашение подписано между правительством области и региональным УМВД России. Именно полицейские следили за общественным порядком и соблюдением закона о тишине и составляли административные протоколы.