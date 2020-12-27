В центре Белгорода на Соборной площади зажгла свои огни главная елка области. Старт новогодним праздникам дал вчера, 26 декабря, парад Дедов Морозом и Снегурочек.Десятки белгородцев, одетые в костюмы главных героев Нового года прошли традиционным парадом. Правда в этом году, как объяснили в мэрии, все мероприятия проходят и будут проходить с соблюдением эпидемических правил. Когда же свои огни зажгла новогодняя елка на Соборной площади, праздничную программу продолжили новогодним флешмобом, загадками, викторинами.Отметим, что перекрывать центральные улицы для проведения торжественного открытия главной елки, начали еще рано утром в субботу. Многих белгородцев еще в 7 утра попросили убрать машины с центральных парковок. Наряды полиции дежурили до конца всех мероприятий.