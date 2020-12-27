Спустя неделю после объявления президентом РФ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет 13,5 миллионов российских ребятишек получили эти деньги. При этом абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. В Белгородской области родителям более чем 125 тысяч детей были перечислены выплаты на общую сумму свыше 628,2 миллионов рублей.Отметим, что некоторым семьям деньги были перечислены после подачи заявления. Заявление требовалось в том случае, если дети появились в семье, начиная с июля и при этом семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.Подчеркнем, что заявления родителей на выплату 5 тысяч рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта 2021 года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.Если родители, которые ранее не получали единовременных выплат или у них изменились банковские реквизиты, планируют получить новую единовременную выплату в 5 тысяч рублей по до нового года (т.е. до 31 декабря 2020 года), то им необходимо подать заявление до 27.12.2020.Вопросы относительно получения выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru. Этот сервис специально запущен Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.