Вчера жительнице Белгородского района Анфисе Семеновне Павленко исполнилось100 лет. У нее большая семья: воспитала шестерых детей, а теперь гордится успехами 10 внуков и 18 правнуков. Сейчас она в окружении тепла родных проживает в селе Пуляевка Никольского сельского поселения.В праздничный день имениннице вручили цветы, подарки, а также персональные поздравления от имени Президента Владимира Путина.Юбиляр родилась в городе Акмолинске Республики Казахстан. В военные годы работала в колхозной столовой, доставляла продукты на поля сельским труженикам, которые выращивали овощи и хлеб для Советской Армии.Не смотря на занятость и усталость, в свободное от работы время Анфиса Семеновна вместе с другими односельчанками шили из овечьих шкур полушубки, вязали варежки, свитера, собирали посылки и отправляли все это на фронт, чтобы поддержать солдат. Такая долгая славная жизнь нашей землячки.