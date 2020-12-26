Организацией конкурса «Я – автор» занималось управление социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа. Конкурс привлек больше 200 детей с ограниченными возможностями.Работы ребят оценивались в следующих номинациях: литературное и декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство.Лауреаты конкурса получили дипломы, ценные призы и сладкие подарки. С наступающим Новым годом и Рождеством детей поздравил Дед Мороз, а артисты филармонии подготовили для них концертную программу.