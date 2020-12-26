Среди лауреатов премии Российского детского фонда «Лучший детский библиотекарь России» названа Любовь Иванова, жительница города Губкин Белгородской области. За большой вклад в приобщение детей и подростков к чтению ей присуждена премия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Губкинского округа.Любовь Иванова - методист по работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа – отмечена за высокий профессионализм и активную деятельность.