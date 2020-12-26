Пожилая жительница Белгорода попалась на излюбленную схему мошенников. Аферист позвонил пенсионерке под видом сотрудника банка. Он сообщил 72-летней женщине, что с ее счета якобы пытались снять деньги. Для защиты сбережений он предложил обналичить их и перевести на «безопасный счет». Выполнив указания афериста, пенсионерка перевела ему 500 тысяч рублей.В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает злоумышленников. Правоохранители в очередной раз призывают жителей региона не переводить деньги на незнакомые счета. Если вы переживаете по поводу сохранности сбережений, придите в банк лично или позвоните по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.