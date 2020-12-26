С заявлением о пропаже из шкафа 95 тысяч рублей в полицию Шебекинского городского округа обратилась 64-летняя женщина. Полицейские вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина.По предварительным данным, женщина и злоумышленник отдыхали в одной компании. Участники застолья перемещались из квартиры заявительницы в квартиру ее соседа. В одни из моментов подозреваемый увидел, где хозяйка хранит деньги. Выбрав удобный момент, он обшарил шкаф и вытащил из него конверт с чужими сбережениями.Заметив пропажу, женщина не сразу обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли подозреваемого, но ему хватило нескольких дней, чтобы потратить деньги на спиртное, еду и одежду для себя и сожительницы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.