В шебекинский отдел полиции обратились сотрудники магазина, которые сообщили о пропаже торгового автомата с жвачками. Оперативникам удалось вычислить подозреваемого. В краже подозревают 41-летнего мужчину.По предварительным данным, ночью 9 декабря мужчина зашел в помещение магазина и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, унес стоявший у входа в торговый зал аппарат. Впоследствии ранее судимый шебекинец подарил его своей сожительнице. Правоохранители уже изъяли презент и возбудили в отношении мужчины уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.