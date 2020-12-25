Дело об увольнении со службы провинившегося таможенника получило неожиданное продолжение. Напомним, что мужчина, находясь на государственной службе, хотел незаконно подзаработать, за что был уволен. Но он через суд пытался восстановить свои трудовые права. Октябрьский суд Белгорода отказал ему в восстановлении.Как сообщалось ранее, Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции сотрудниками Белгородской таможни при прохождении государственной гражданской службы. Тогда было установлено, что государственный таможенный инспектор отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов службы организации таможенного контроля Белгородской таможни в нарушение установленных запретов и ограничений при прохождении государственной гражданской службы пытался незаконно получить денежные средства от третьего лица.Приказом начальника Белгородской таможни с государственным таможенным инспектором расторгнут служебный контракт, он был уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.Но мужчина не согласился со своим увольнением и обратился с иском в суд о восстановлении на работе, мотивируя, отсутствием оснований для его увольнения, нарушением процедуры увольнения.Октябрьский районный суд Белгорода с учетом заключения представителя Белгородской транспортной прокуратуры, отказал истцу в восстановлении на службе, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.