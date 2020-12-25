Жительница Старооскольского района Белгородской области оплатила многочисленные штрафы ГИБДД после того, как узнала, что ее могут лишить права управления транспортным средством. Разъезжая по дорогам соседних регионов, женщина регулярно нарушала скоростной режим, а также совершала другие нарушения правил дорожного движения, что было зафиксировано центром автоматической фиксации административных правонарушений. В результате у любительницы скоростей накопилось в арсенале111 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 75 тысяч рублей.В Старооскольском районном отделении УФССП возбудили исполнительные производства, но это никак не повлияло на неплательщицу. Это обернулось тем, что было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 88 тысяч рублей. Также судебный пристав применил меры принудительного исполнения., обратившись в суд с просьбой ограничить права должницы на управление транспортными средствами.И только эта мера заставила должницу найти необходимые средства. Но оплачивать ей пришлось и исполнительский сбор, общая сумму составила более 163 тысяч рублей.