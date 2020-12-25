Заседание Белгородской областной Думы VI созыва началось с торжественного момента – вручения белгородцам наград федерального и регионального уровня. В числе награжденных – представители Белгородского государственного университета. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков вручил ректору НИУ «БелГУ», профессору Олегу Полухину орден Александра Невского.Высокой региональной награды был удостоен и директор конноспортивной школы Белгородского госуниверситета – Николай Водяницкий. Ему вручилиа медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.Для справки:Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» награждаются граждане, имеющие высокие достижения в экономике, науке, государственном управлении, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении, воспитании, спорте, в других областях трудовой деятельности, направленной на благополучие и развитие региона.