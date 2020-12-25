УФСБ России по Белгородской области совместно с УМВД России по Белгородской области пресекли коррупционную деятельность заместителя главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Воспользовавшись своим должностным положением чиновник за свое посредничество требовал от предпринимателей более 3 миллионов рублейВ результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено что чиновник, превысив свои должностные полномочия, вымогал денежные средства у предпринимателей, участвовавших в освоении бюджетных средств. Эти деньги были выделены в рамках федеральных и областных целевых программ в сфере строительства. Сумма незаконно требуемых должностным лицом денежных средств составила более 3 миллионов 400 тысяч рублей.На основании переданных УФСБ материалов СУ СК России по Белгородской области в отношении заместителя главы администрации муниципального района возбуждены и расследованы уголовные дела по 4 эпизодам преступной деятельности.Валуйский районный суд признал чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.Аппеляционный суд своим решением от 21 декабря 2020 года приговор суда первой инстанции в отношении осужденного оставил без изменений.