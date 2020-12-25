Энергетики 15 регионов филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» переведены режимы повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.Сильный ветер с порывами до 18 метров и снегопадом ожидается в Брянской, Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях.К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 1390 аварийные бригады, 5621 человек производственного персонала, 2300 единицы спецтехники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.377 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью порядка 28,75 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220 или по телефону 8-915-369-69-69 в приложении Viber.