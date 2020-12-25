Новый паркинг для автомобилей порадует автолюбителей на Центральном рынке Белгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Галдун на своей странице в социальных сетях. «С 26 декабря по 10 января сделаем его бесплатным. В новогодние праздники и каникулы здесь можно будет оставлять свои автомобили», - написал градоначальник.При этом благоустройство пространства вокруг Центрального рынка ведется уже несколько лет. В прошлом году началось строительство надземного пешеходного перехода, соединившего паркинг и ярмарку.