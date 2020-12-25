По данным белгородских синоптиков, 25 декабря ожидается облачная погода. Ночью обещают небольшой, местами умеренный снег. Днем умеренные, кое-где сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами будет метель, гололед, налипание мокрого снега.На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.В связи с ухудшением погодных условий на территории Белгородчины Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности.Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи.Так что будьте осторожны и держитесь подальше таких объектов. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, а детей взять под особый контроль.Если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Одеваясь на улицу, учитывайте температурный режим.Автомобилистам специалисты рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения. В связи с гололедицей необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин.